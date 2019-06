Nuova hit estiva per la reggina Alma Manera (VIDEO)

Recentemente è stata giudice della trasmissione “All togheter now” di J-Ax e Michelle Hunziker, adesso torna sulla scena musicale con una canzone che vuole avere il sapore dell’estate. Per una volta niente tonalità liriche.

Il brano si chiama “Chi sono i per giudicare” ed è stato scritto da lei con la collaborazione di Marco Palmerani e Maria Pia LIotta. Gli arrangiamenti sono di Stefano Vitozzi. E in arrivo c’è un nuovo album.

Chi è Alma Manera

Alma Manera è figlia d’arte: suo padre è il regista, attore, doppiatore ed autore Gianni Manera, sua madre, invece, è Maria Pia Liotta: attrice, regista e con un passato da Miss Cinema.

Lei è un soprano, con capacità di essere artista a trecentosessanta gradi considerate le sue performance da attrice, ballerina.

Il suo legame con Reggio Calabria non viene solo dalle origini della madre, ma anche e soprattutto dal fatto che è cresciuta per tutta la sua giovinezza ed adolescenza a Reggio Calabria. Si è dilomato al Liceo San Vincenzo de Paoli e con il massimo dei voti ha completato il Conservatorio Francesco Cilea. Nella sua storia di artista ha girato il mondo, con esperienze anche a Broadway.

Il video del nuovo singolo