’Ndrangheta, arrestato in Francia il ricercato Giuseppe Cortese

Condividi

Arrestato in Francia il ricercato Giuseppe Cortese. Secondo “Le Parisien”, tutto si è svolto nella massima segretezza. Martedì, alle 3 del mattino, la polizia italiana trasmette l’ordine di arresto all’Ufficio centrale per la lotta alla criminalità organizzata (Oclco) di Parigi indicando che Giuseppe Cortese, noto per far parte dell’organizzazione criminale calabrese, è appena passato in Francia per recarsi in Svizzera.

Gli inquirenti transalpini individuano la sua Porsche 911 dalle parti di Macon. Una squadra della brigata di ricerche ed intervento si piazza dunque dinanzi ad un anonimo hotel, nella zona industriale della città, dove è stato parcheggiato il bolide. “I funzionari hanno discretamente sorvegliato l’ingresso della struttura perché la norma in materia d’arresto dei fuggitivi e non tentare nulla se non lo vedi”, spiega una fonte vicina al dossier, citata dal Parisien. È mattina. Giuseppe Cortese esce dall’albergo, accompagnato da un altro individuo, e subito scattano le manette. Cortese verrà adesso incarcerato in Francia e consegnato alle autorità italiane entro i prossimi quaranta giorni