Maturità 2019 – Oggi la prova di italiano

E’ il giorno della prima prova della maturità 2019. Sono circa 20mila i maturandi calabresi che oggi saranno chiamati ad affrontare la tanto attesa prima prova di italiano che darà il via ai nuovi esami di Stato.

Oggi c’è il tema di italiano, giovedì, invece, è il giorno della seconda prova, differente per ogni indirizzo di studio, e sarà mista: non verterà su una sola materia, come accaduto sino allo scorso anno, ma da un mix di due o più materie.

Novità anche per il colloquio orale. Non sarà più discussa la tesina multidisciplinare, ma verrà analizzato il percorso effettuato dallo studente nel corso dell’alternanza scuola lavoro. Il proseguo dell’orale sarà poi determinato dal caso: il candidato, infatti, dovrà scegliere una delle tre buste predisposte dalla commissione esaminatrice, all’interno delle quali è presente uno spunto di discussione su una delle materie d’esame.