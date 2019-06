Decreto sanità, Siclari (Fi): “Non annulla la politica”

Condividi

«Avete fatto promesse venendo in Calabria che non avete mantenuto neanche lontanamente. Volevate togliere la politica dalla sanità? Come? Chi ha nominato i nuovi commissari? Avete preso in giro tutti per fare cosa? Era necessario un decreto urgente e straordinario solo per sostituire Scura?».

Il senatore Marco Siclari dopo aver raccolto centinaia di calabresi a Roma anche in aula al Senato ha ribadito l’inutilità di un decreto che non mantiene le promesse fatte.

«Neanche un euro è stato destinato all’assistenza sanitaria e la politica ha gli stessi poteri di prima. Un super commissariamento non è la soluzione», ha concluso il senatore azzurro.