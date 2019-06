Calabriasona alla 25esima Festa della Musica Nazionale a Matera

Condividi

CalabriaSona presente il 21, 22 e 23 giugno a Matera (Capitale Europea della Cultura 2019) dove si terrà, all’interno della 25esima edizione della Festa della Musica, la quarta edizione della Festa della Musica dei Giovani, evento musicale rivolto ai giovani e agli emergenti provenienti da ogni parte d’Italia che si svolge dal 2016 nella Capitale Culturale d’Italia dell’Anno.

La tre giorni di concerti è ideata e organizzata dal MIBAC, dall’AIPFM e dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante manifestazione dedicata alla scena musicale indipendente italiana, che quest’anno festeggerà la sua 25° edizione a Faenza dal 4 al 6 ottobre 2019.

Dopo il grande successo ottenuto nel 2018 con la singolare e originale iniziativa “La Festa della Musica Sona in Treno” a cura di CalabriaSona, che ha unito la Calabria toccando oltre 40 stazioni partendo dal binario di Diamante nel Tirreno, attraversando la fascia Jonica su Crotone, e approdando a Reggio Calabria facendo musica sui treni, si prospetta un’altra Festa della Musica veramente emozionante per alcuni degli artisti di questo grande circuito.

A rappresentare la Calabria: Fabio Curto, Antonio Grosso, Quartodivino, Valentina Balistreri e Timp Russ direttamente a Matera per la grande giornata dedicata alla musica!

Slogan di quest’anno sarà “Musica Fuori Centro”: la mission è quella di dare voce a tutto quello che vive al margine, al periferico e al meno tutelato e far rivivere il concetto della periferia fisica come quella delle città, ma anche simbolica come quella dell’emarginazione. Saranno più di 60 gli artisti che si esibiranno durante la Festa di Matera tra nomi noti, emergenti, talenti locali e giovani under 30 provenienti da tutta Italia e dall’Europa.

Tre palchi tematici ospiteranno gli artisti della Festa della Musica: uno pop-rock, uno folk-world e uno cantautorale-acustico. Tra i partecipanti spiccano i nomi di Panta, Capitolo 21, Rosmy, Marcondiro, Orchestra Mancina, Sale, Kafka sulla spiaggia, Priscilla Marvel, Alessandro Bellati, Acquasumarte, Emanuele De Francesco, Malavoglia, Rita Zingariello, Michelangelo Vood e tanti altri.

“Siamo orgogliosi perché ogni giorno Calabria Sona porta i propri artisti in contesti Nazionali e Internazionali, siamo cresciuti professionalmente e miriamo a settori musicali di grande portata mantenendo sempre le nostre radici calabresi” ecco le parole del Direttore generale Giuseppe Marasco da poco ritornato da Cannes dove si è tenuto il Midem International Festival & Music Conference che riunisce tutta l’industria musicale del mondo!