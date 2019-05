Sicurezza stradale, Klaus Davi testimonial web di Anas

Condividi

Il massmediologo Klaus Davi sostiene la campagna di sensibilizzazione dell’Anas, diventandone testimonial web. È da pochi giorni on-line, sul canale YouTube di Anas e sul proprio sito web, il video in cui il noto opinionista di Mediaset invita a evitare l’uso del telefono alla guida, aderendo in pieno alla campagna lanciata nel 2018 in collaborazione con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e con la Polizia di Stato.

Klaus Davi, al pari di altri noti personaggi dello spettacolo e non solo, sostiene questa campagna in quanto il numero delle vittime sulle strade, secondo i dati Istat, nel 2016 aveva finalmente registrato una battuta d’arresto, con 145 deceduti in meno rispetto al 2015. Nel 2017 l’incidentalità, rilevata dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, ha evidenziato una preoccupante inversione di tendenza, con un aumento degli incidenti mortali dell’1,4% e delle vittime del 2,7%. Come si apprende dal sito web di Anas, inoltre, sono aumentate anche le infrazioni dovute all’uso improprio dello smartphone: 65.104 sono le infrazioni commesse nel 2017 per il mancato utilizzo di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, il 7,1% in più rispetto al 2016.