Sanità, Siclari (Fi): ” Sono felice sia passato lo sblocco del turn over”

“Sono soddisfatto che sia stato approvato lo sblocco delle assunzioni perché questo vuol dire che tutte le battaglie portare avanti fino a oggi insieme al mio partito non sono state vane. È un risultato importante ottenuto dopo mesi di continue denunce che hanno portato il Governo a dover necessariamente affrontare di petto l’emergenza sanitaria in Calabria. Questo è un passo che conferma che la buona politica esiste e che anche dai banchi di opposizione si può fare e tanto”.

Risultato storico targato #ForzaItalia che ha visto il senatore Marco SICLARI protagonista di una battaglia condotta in Senato, durata 11 mesi.

“Per convincere il #Governo dell’emergenza sanitaria in Calabria ho prodotto, a nome del partito che rappresento in Commissione Salute e a nome di tutti i miei cittadini calabresi: 92 comunicati stampa, 20 interrogazioni (le ultime 2 depositate oggi ), 11 interventi in aula, e continue audizioni in Commissione Salute (dove sono il Capogruppo) dove abbiamo portato sia Scura sia Oliverio sia il Ministro Grillo, sia il sottosegretario Coletto. Sono soddisfatto per adesso. Sono orgoglioso di aver aiutato i calabresi insistendo sul nostro “diritto alla salute.