Sanità, il Decreto Calabria pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge con cui il Governo commissaria in toto la sanità calabrese.

Il provvedimento (‘Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria’), varato dal Cdm che si è svolto a Reggio Calabria il 18 aprile, entra in vigore oggi. Il decreto è stato assegnato in sede referente alla commissione Affari sociali della Camera, per l’avvio dell’iter di conversione in legge, e dovrà arrivare in aula il 27 maggio per la discussione generale.