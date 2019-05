Ferrara: “Dal Governo risorse ai comuni per progetti efficientamento energetico”

Condividi

“Un’ottima notizia quella delle risorse destinate ai comuni per lo sviluppo sostenibile”. L’eurodeputata uscente, Laura Ferrara, candidata nella circoscrizione Sud con il M5s alle prossime elezioni europee, commenta la firma odierna del decreto ministeriale che stanzia 500 milioni per l’efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile.

“Quelli previsti dalla norma Fraccaro – continua Ferrara – sono fondi assegnati dal Ministero dello Sviluppo economico nell’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e coesione, verranno erogati in proporzione alla popolazione residente. Sono previste soglie contributive che vanno dai 50mila euro per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti ai 250 mila euro erogati in favore dei comuni oltre i 250mila abitanti”.

“Un sostegno importantissimo per tutti gli Enti comunali del Sud che ora potranno investire in opere utili a tutta la comunità e che proietteranno i nostri territori in una realtà più sicura e sostenibile”.

“L’attenzione riservata da questo Governo ai Comuni non ha precedenti, fino a ieri l’unica risposta riservata a sindaci era “non ci sono risorse”, stiamo dimostrando che le risorse ci sono, devono essere spese nel modo giusto ovvero per migliorare la qualità della vita dei cittadini”.