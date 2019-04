Reddito, M5S: “Raggiunti 2 mln di poveri in 2 mesi, oltre 66mila in Calabria”

Condividi

“Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una vera e propria opera di screditamento del Reddito

di Cittadinanza. Una cosa incredibile vista l’enorme portata di questo provvedimento, ma tant’è. Ne

abbiamo viste e sentite di tutti i colori ma siccome i numeri sono numeri i due milioni di cittadini

raggiunti, come rilevato dal presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, rappresentano un ottimo

risultato.

Cifre destinate peraltro a crescere ulteriormente visto che le domande stanno

continuando ad arrivare. Di queste, ben 66 mila sono le domande presentate in Calabria, un risultato

ben oltre le aspettative, in poco meno di due mesi”.

Così in una nota Giuseppe Auddino, senatore calabrese del MoVimento 5 Stelle membro della Commissione Lavoro.

“Con la nostra misura, tanti

cittadini che versano in povertà assoluta non solo riceveranno un sostegno al reddito ma soprattutto

avranno la possibilità di attivarsi in un percorso di formazione e riqualificazione per avere un lavoro.

Il sottoscritto -rivela il parlamentare pentastellato -sta ricevendo quotidianamente, l’ultimo appena

ieri, decine di messaggi di cittadini che hanno già avuto il primo accredito del Reddito di Cittadinanza

e che finalmente potranno guardare al futuro con maggiore fiducia e speranza. I polemisti

continuino pure con le loro chiacchiere, noi nel frattempo pensiamo al bene del Paese”, conclude il senatore di Polistena.