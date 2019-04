Reddito di cittadinanza: in Calabria oltre mille domande per gli aspiranti navigator

Sono 16.773 i candidati per i 3mila posti da navigator finoa lla data del 23 aprile. È questo infatti il numero di coloro che hanno inoltrato la domanda per la prova di selezione sul sito http://selezionenavigator.anpalservizi.it.

A guidare la classifica regionale delle candidature la Sicilia – con 2477 candidati – subito davanti la Campania (2475), seguite poi dal Lazio con 2236, la Puglia con 2004 e la Calabria, dove i candidati a oggi sono 1497. Gli aspiranti Navigator – che si sono iscritti sulla piattaforma realizzata in collaborazione con Inps usando una come credenziali il Pin Inps, lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e il Cns (Carta Nazionale dei Servizi) – posseggono soprattutto la laurea magistrale in Giurisprudenza, sono infatti 5781 i laureati in questa disciplina; seguono Scienze economico- aziendali con 2521, Scienze della politica con 1503, Scienze dell’economia con 1441 candidati.

In Calabria sono in totale 170 i posti disponibili: 30 a Catanzaro, 60 a Cosenza, 21 a Crotone, 47 a Reggio Calabria, 12 a Vibo Valentia. Gli incarichi di collaborazione dureranno fino ad aprile 2021 ed è previsto un compenso di 27.338,76 euro lordi annui, oltre a 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico. Il termine per la presentazione delle domande è fissato all’8 maggio.