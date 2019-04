Governo Conte – Calabria. Questioni dal punto di vista meridionale d’Italia

Condividi

di Corrado Edoardo Mollica * – Il consiglio dei ministri in Calabria è una occasione per porre “brevi manu” al Governo Conte alcune questioni, dal punto di vista meridionale, che riguardano il territorio e l’uso delle risorse pubbliche, finanziate con imposte che sono anche quelle del Sud d’Italia.

Sulla questione fondamentale dell’autonomia “differenziata” a spese

del Sud d’Italia, avere ragguagli sull’intesa tra il Governo e Lombardia, Veneto e

Emilia Romagna (a favore il “Partito Unico del Nord”). O, per chi ha lamentato

disparità di trattamento, spiegazioni per la decisione di stanziare 525 milioni di euro

per tre anni nella legge di Bilancio 2019, oltre 1,5 miliardi di risorse pubbliche anche

del Sud d’Italia, per garantire rimborsi automatici, senza passare da un giudice o

arbitro, ad azionisti e obbligazionisti degli istituti del Nord/Centro messi in

liquidazione, comprese le due banche venete in crisi acquisite da Intesa Sanpaolo, che

si è “ritrovata” un tesoretto da gestire di 450 milioni di euro raccolto dalla Sga del già

Banco di Napoli, banca (s)venduta per 30, dicasi trenta, milioni. Sul porto di Gioia

Tauro, dato atto al ministro Toninelli di aver risolto il contrasto/stallo tra le due

società che gestiscono il porto con la concessione pubblica, ragguagli del perché, per

aumentare i volumi di transhipment e attivare investimenti, al pari di due porti del

Nord Italia, il porto calabrese non è inserito nell’accordo con la Cina, la c.d. Via della

seta, che comporta l’uso di risorse pubbliche anche del Sud d’Italia. Questione Sanità,

in particolare in Calabria viste le cronache, avere ragguagli sull’attività dei

commissari, sui loro poteri e gli effetti; e anche dettagli su come vengono finanziati i

servizi sanitari delle regioni d’Italia. Questione grandi opere e infrastrutture,

finanziate con risorse pubbliche anche del Sud d’Italia, se per l’Ance su 24,6 miliardi

di euro di grandi opere da sbloccare in tutto il Sud sono solo 3,1 miliardi, avere

ragguagli del perché si discute per il TAV Torino-Lione e non anche del TAV

Salerno-Reggio Calabria. E perché le associazioni territoriali di Confindustria,

Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Legacoop,

Confcooperative, Agci, Confagricoltura, Confapi, Ance, visto che le rispettive

associazioni nazionali, anche in loro rappresentanza, hanno organizzato una

manifestazione per il TAV Torino-Lione, con il motivo che “le grandi opere sono

investimenti in grado di generare crescita e occupazione nel medio lungo periodo”,

per il TAV Salerno-Reggio Calabria, miliardi di investimenti, non organizzano una

manifestazione nazionale? O per loro e per il Governo Conte soddisfano le parole

dell’a.d. di Rfi “L’alta velocità così come l’abbiamo realizzata ad oggi basta, si ferma

con la realizzazione del collegamento Brescia-Padova, ed è sufficiente. Al Sud non

serve”.

È tempo di cambiare il nostro destino.

* Avvocato e autore del libro “Il Sacco del Sud d’Italia”