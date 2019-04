Calabria – Sport e relax, al via le Asiadi 2019

Condividi

Sport&Relax! Questo lo slogan della tre giorni più entusiasmante dell’anno: le Asiadi 2019.

La grande famiglia Asi Calabria è in gran fermento, impegnata negli ultimi preparativi, per dare vita alla attesissima manifestazione che si svolgerà presso Baia della Rocchetta, il 31 maggio, 1 e 2 Giugno.

La bella stagione si apre, quindi, all’insegna dell’attività fisica, sinonimo di salute e benessere. Tanti gli appuntamenti e le discipline sportive che animeranno la kermesse dallo spinning, Step, Crossfit, al Body Pump, Danza Sportiva, Kizomba, Zumba, Acquafitness, Ballo Liscio e tanto altro, per un evento che ha come scopo precipuo quello di promuovere lo sport, così come nello spirito del comitato, quale elemento educativo e formativo fondamentale per la mente e per il corpo.

Massiccio il coinvolgimento di tecnici e società affiliate che si daranno appuntamento a Briatico per questa strepitosa tre giorni.

Il Presidente Regionale Giuseppe Melissi, insieme a tutto lo staff e ai tecnici, si prepara ad accogliere il mondo sportivo calabrese tra mare, piscina, sport, e poi, ancora, musica, amici, divertimento.

Dunque anche quest’anno l’Asi Calabria è pronta per l’avventura che riassume in tre giorni lo spirito che caratterizza tutte le manifestazioni del Comitato.