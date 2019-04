Benzina, Codacons: “Stangata di Pasqua da 4 mln di euro per i Calabresi”

Condividi

Brutte notizie per i Calabresi che si sposteranno in auto durante le feste di Pasqua e per i prossimi ponti del 25 aprile e 1 maggio dovranno mettere in conto una stangata complessiva da + 4 milioni di euro per i costi di rifornimento.

Lo sostiene il Codacons, che denuncia il forte rialzo dei listini di benzina e gasolio registrato nelle ultime settimane.

“Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno la Benzina costa oggi il 4,8% in più per la modalità servito, mentre per il Gasolio si registra l’aumento più elevato, con un litro di diesel che costa mediamente il 7% in più rispetto al 2018 in modalità servito.

Questo significa che per un pieno di carburante si arriva a spendere +4 euro per la benzina e +5,5 euro per il gasolio. Un aggravio di spesa che avrà, nei prossimi giorni, effetti pesanti per le tasche dei Cittadini, considerato che in tanti si sposteranno in auto per le feste di Pasqua, gite fuori porta a Pasquetta e per i ponti del 25 aprile e 1 maggio”.

In base alle elaborazioni Codacons relative al numero di famiglie che da domani al 1’ maggio si muoveranno in auto per le vacanze pasquali o per semplici gite fuori porta, la maggiore spesa complessiva per i rifornimenti di carburante per i Calabresi si aggirerà attorno ai 4 milioni di euro.