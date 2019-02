Videosorveglianza, Viminale: 6,7 mln per i Comuni calabresi

“Avevamo promesso attenzione e maggiore sicurezza alle comunita’ locali. Il finanziamento agli impianti di videosorveglianza va in questa direzione e si aggiunge al fondo sicurezza urbana per i grandi centri – commenta il ministro dell’Interno Matteo Salvini -. In questo modo confermo la nostra determinazione per contrastare tutti i fenomeni di illegalita’, dalla microcriminalita’ alle grandi piazze di spaccio. E ora, in vista della bella stagione, stiamo rinnovando l’operazione Spiagge Sicure per combattere l’abusivismo commerciale e la contraffazione in piu’ di cento Comuni turistici. Siamo attenti anche alla crescita economica del territorio: abbiamo assegnato 400 milioni di euro per i Comuni sotto i 20mila abitanti, erogato fondi alle Province delle regioni a statuto ordinario per la manutenzione di scuole e strade. Tutte decisioni arrivate dopo anni di tagli indiscriminati. Dalle parole ai fatti”.