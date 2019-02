Lamezia Summertime – Terza settimana di proiezioni per la rassegna di film d’autore

Condividi

Terza settimana di grandi proiezioni per la XVII edizione di CINEMA E CINEMA, rassegna di film d’autore, organizzata da Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia con la direzione artistica di Ivan Falvo D’Urso, inserita nell’ambito del progetto Lamezia Summertime con validità triennale e finanziato dalla Regione Calabria con fondi PAC 2017-2020.

Si apre lunedì 11 febbraio con Notorius – L’amante perduta di Alfred Hitchcock, con Ingrid Bergman e Cary Grant. Un altro cult movie in bianco e nero per la sezione dedicata alle Grandi dive della storia del cinema.

Mercoledì 13 febbraio, Still Alice di Richard Glatzer e Wash Westmoreland con Julianne Moore che con questa interpretazione ha vinto il Premio Oscar 2015 come miglior attrice protagonista. Trasposizione del romanzo omonimo di Lisa Genova, Still Alice è la vicenda di una donna intelligente e speciale che perde giorno dopo giorno le tracce di sé. Il film fornisce allo spettatore una spiegazione emozionale del morbo di Alzheimer.

Venerdì 15 febbraio, La truffa dei Logan di Steven Soderbergh. Il film racconta la storia di due fratelli, Jimmy e Clyde Logan, perseguitati dalla sfortuna che decidono di compiere una rapina durante una gara Nascar ma un agente dell’FBI si metterà sulle loro tracce.

Sabato 16 febbraio, alle ore 17.30,una pellicola dedicata ai più giovani ma consigliato anche agli adulti Tito e gli alieni di Paola Randi. Il film racconta di un professore napoletano nel deserto del Nevada che spende la vita ad ascoltare il suono dello Spazio alla ricerca della voce della moglie morta diversi anni prima. Ma a spezzare la sua solitudine e a rimettere in moto i suoi sentimenti ci penseranno due nipotini arrivati da Napoli e rimasti orfani di padre, fratello del professore.

Lunedì 18 febbraio, Angeli con la pistola di Frank Capra con Bette Davis e Glenn Ford. Un altro grande classico dedicato alle Grandi dive della storia del cinema.

Le proiezioni avranno luogo nella sala multimediale del Caffè Letterario all’interno del seicentesco Chiostro di S. Domenico a Lamezia Terme. La sala, attrezzata con maxi schermo e proiettore 4k, è insonorizzata e dispone di circa 80 posti a sedere.

Inizio proiezioni ore 20.30 / Sabato inizio ore 17.30

Il costo del biglietto è € 4,00 (intero) / € 3,00 ridotto (under 15) / € 2,00 film in bianco e nero

L’intera rassegna può essere seguita su:

www.lameziasummertime.it

https://www.facebook.com/lameziasummertime/