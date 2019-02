Il M5S risponde a Bussetti sulla scuola: ‘Sud merita risposte, non stereotipi’

Condividi

“Il compito dei governi è di rimuovere gli ostacoli che non permettono la crescita e lo sviluppo del Sud e dell’intero Paese. Purtroppo c’è ancora un evidente gap da eliminare, che riguarda il contesto in cui operano le scuole. Agli studenti del Sud bisognerebbe offrire esempi e una prospettiva, considerando che i giovani non hanno alcuna responsabilità in questo”.

Lo affermano, in una nota, i senatori e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura. “Nella scuola – proseguono – ci sono tantissimi operatori che si danno da fare quotidianamente, a dispetto di condizioni di contesto inique. Questo esiste al Sud, come al nord. Siamo stati eletti per garantire un futuro degno ai nostri ragazzi e dobbiamo dare risposte e programmare interventi concreti”.

La Senatrice Floridia afferma: “In qualità di docente del sud, l’affermazione del Ministro mi lascia senza parole. Ho lavorato nelle scuole del Nord e in quelle del Sud e ho trovato ovunque la stessa professionalità e dedizione “