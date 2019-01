Wanda Ferro: “Attività della mafia nigeriana è una realtà in costante crescita”

Condividi

“L’attività della mafia nigeriana nel nostro Paese è una realtà in costante crescita e non va sottovalutata, come dimostrano anche le relazioni della Dia e le notizie di stampa sulle indagini condotte da Fbi e Polizia italiana, anche perché investe settori criminali particolarmente delicati come quelli della tratta di esseri umani e del traffico di organi. Non si tratta di enfatizzare il fenomeno, ma, come vorrebbe Fratelli d’Italia, di prenderne coscienza e predisporre per tempo gli strumenti di contrasto normativi ed operativi”.

E’ quanto osserva il segretario della Commissione parlamentare antimafia on. Wanda Ferro, esprimendo soddisfazione per la disponibilità del presidente Nicola Morra ad istituire un apposito comitato. “Fdi – prosegue Wanda Ferro – ha chiesto fin dall’inizio che la Commissione antimafia si interessasse anche dell’attività delle mafie straniere, come quella nigeriana e quella cinese. Oggi anche le altre forze politiche, che inizialmente si erano opposte, sembrano aver compreso l’importanza di approfondire la conoscenza del fenomeno. Segno che l’allarme lanciato da Giorgia Meloni non è mai stato strumentale, ma frutto di un’analisi attenta e onesta di questi fenomeni criminali sul nostro territorio”.