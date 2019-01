Siclari: “Il ministro Grillo chiarisca le scelte sul CSS”

Condividi

«Avevo chiesto in aula l’intervento del Ministro Grillo sullo scioglimento del CSS. Credo che adesso, dopo il dossieraggio, sia ancora più urgente di prima dare dei chiarimenti a tutti i cittadini e al mondo della sanità».

Lo dichiara il senatore Marco Siclari, capogruppo in commissione Igiene e Sanità, in merito alle ultime precisazione che il ministro Grillo ha fornito sulle nuove nomine dei componenti del Consiglio superiore di Sanità.

«Le improvvisate risposte del ministro non convincono, anzi, aprono ulteriori dubbi circa il metodo di nomina inappropriato. Grillo deve delle spiegazioni e ammettere di aver commesso una leggerezza ma non basta», ha concluso il senatore azzurro.