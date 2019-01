Nasce Calabria Sona Tourism

Condividi

Nel 2012 siamo nati con un’idea in testa: fare della musica calabrese motivo di crescita non solo culturale ma anche economico della nostra Regione, mirare a rendere il nostro patrimonio musicale, artistico e culturale seme di sviluppo. Abbiamo avviato azioni e strategie per riuscire a promuovere e valorizzare la nostra musica e incentivare i festival sul territorio ed esportando la musica “Made in Calabria” in giro per il mondo per rendere la nostra arte un attrattore turistico e di sviluppo occupazionale.

Il 29 Gennaio 2019 quella che abbiamo sempre definito una nostra grande “utopia” prenderà forma, un nuovo tassello si aggiunge ai tanti progetti e attività di Calabria Sona.

Sarà presentato a Roma nella suggestiva location dell’HOTEL de LA RUSSIE, in via del Babuino, in occasione del 40° anniversario della nascita dell’Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo il progetto “CALABRIA SONA TOURISM – Experience and Music” il tour operator che dovrà promuovere pacchetti turistici legati ai festival “Calabria Sona”.

Calabria Sona sin dalla nascita del network ha lavorato per mettere a sistema festival, territori e artisti per comporre con essi un’“offerta turistica” da veicolare in giro per il mondo fornendo servizi e assistenza proprio in questo ambito.

La nostra esperienza nella promozione, nella valorizzazione e nella produzione della musica e di festival calabresi oggi si unisce al know-how della “Vita Calabra Tours”, giovane tour operator calabrese che ha fatto della proposta esperenziale in Calabria la propria filosofia.

L’idea è quella di realizzare, promuovere e commercializzare tali prodotti e tutte le attività connesse. Partendo dai Festival che si svolgono per la maggior parte in luoghi unici e ricchi di attrazioni turistiche, verrà proposto un soggiorno unico con un’esperienza tra musica, tradizioni, danze, cultura, luoghi, monumenti, enogastronomia e divertimento.

Si stanno già programmando fiere, eventi, educational per promuovere i servizi e un catalogo che proponga tutto il territorio regionale anche grazie ai numerosi tour fuori regione dei nostri gruppi musicali.

L’occasione per presentare il progetto ad una platea di professionisti e operatori del settore è Martedi 29 Gennaio durante la cena di gala per festeggiare i 40 anni dell’Associazione Internazionale dei Cavalieri del Turismo (A.I.C.T) presieduta dal Cav. Nino Vermicelli e composta da illustri personalità del mondo turistico della capitale.

L’Associazione Internazionale Cavalieri del Turismo è un’associazione no-profit di alto valore culturale e sociale, formata da operatori esperti nei vari settori del comparto turistico. Compongono il sodalizio anche stimati professionisti con specifici e particolari interessi nei confronti del settore turistico. L’A.I.C.T. è stata fondata con lo scopo di promuovere l’Italia all’estero, valorizzare il nostro patrimonio artistico culturale, una delle più grandi risorse del nostro Paese, anche attraverso la “qualità dell’ospitalità turistica”.

Saranno presenti alla lancio del Tour Operator: Giuseppe Marasco direttore generale di Calabria Sona e Danilo Verta responsabile di Vita Calabra Tours.