Lamezia Summertime 2018. Al via la XVII edizione di Cinema e Cinema

La XVII edizione di CINEMA E CINEMA, rassegna di film d’autore, organizzata da Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia con la direzione artistica di Ivan Falvo D’Urso, inserita nell’ambito del progetto Lamezia Summertime con validità triennale e finanziato dalla Regione Calabria con fondi PAC 2017-2020, prenderà il via venerdì 18 gennaio e si concluderà sabato 30 marzo 2019.

Quest’anno la rassegna, che è dedicata alla memoria di Giulio Regeni, si presenta in versione “winter” ma, in continuità con le precedenti edizioni, propone film di indiscussa qualità formale. In cartellone, oltre ad ad una serie di proposte cinematografiche per i più giovanni che saranno proiettate il sabato e la domenica alle 17.30, anche un ciclo di pellicole in bianco e nero dedicato alle dive del vecchio cinema.

Le proiezioni avranno luogo nella sala multimediale del Caffè Letterario all’interno del seicentesco Chiostro di S. Domenico a Lamezia Terme. La sala, attrezzata con maxi schermo e proiettore 4k, è insonorizzata e dispone di circa 80 posti a sedere.

Inizio proiezioni ore 20.30 / Sabato e domenica inizio ore 17.30

Il costo del biglietto è € 4,00 (intero) / € 3,00 ridotto (under 15) / € 2,00 film in bianco e nero

PROGRAMMA



Ven 18 gennaio, 20h30

STILL ALICE di Richard Glatzer, Wash Westmoreland (USA 2014 – 1h 49’)

Dom 20 gennaio, 17h30

COCO di Lee Unkrich, Adrian Molina (USA 2017 – 1h 49’- animazione)

Mer 30 gennaio, 20h30

UNA VOLTA NELLA VITA di Marie-Castille Mention-Schaar (FRA 2016 – 1h 45’) in occasione della Giornata della Memoria

Ven 1 febbraio, 20h30

UN GIORNO ALL’IMPROVVISO di Ciro D’Emilio (ITA 2018 – 1h 28’ – UCCA) con la presenza del regista

Sab 2 febbraio, 17h30

LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI T.S. SPIVET di Jean-Pierre Jeunet (FRA 2013 – 1h 45’)

Ven 8 febbraio, 20h30

LA STRADA DEI SAMOUNI di Stefano Savona (ITA/FRA 2018 – 2h 00’ – Documentario UCCA)

Dom 10 febbraio, 17h30

RALPH SPACCATUTTO di Rich Moore (Usa 2012 – 1h 40’ – animazione)

Ven 15 febbraio, 20h30

LA TRUFFA DEI LOGAN di Steven Soderbergh (USA 2017 – 1h 59’)

Sab 16 febbraio, 17h30

TITO E GLI ALIENI di Paola Randi (ITA 2018 – 1h 32m’)

Dom 24 febbraio, 17h30

C’EST LA VIE – PRENDILA COME VIENE di Eric Toledano e Olivier Nakache (FRA 2017 – 1h 57’)

Ven 1 marzo, 20h30

DUE SOTTO IL BURQA di Sou Abadi (FRA 2017 – 1h 28’)

Ven 22 marzo, 20h30

IL FILO NASCOSTO di Paul Thomas Anderson ( USA 2017 – 2h 10m’)

Dom 24 marzo, 17h30

GATTA CENERENTOLA di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone ( ITA 2017 –

1h 27’- animazione)

Mer 27 marzo, 20h30

LA TERRA DELL’ABBASTANZA di Damiano e Fabio D’Innocenzo (ITA 2018 – 1h 36’ – Documentario UCCA)

Ven 29 marzo, 20h30

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di Martin McDonagh (USA/GB 2017 – 1h 55’)

Sab 30 marzo, 17h30

LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE di Woody Allen (USA 2017 – 1h 40’)

CICLO “LE GRANDI ATTRICI DELLA STORIA DEL CINEMA”



Lun 28 gennaio, 20h30

L’INFERNALE QUINLAN di Orson Welles, con Marlene Dietrich (USA 1958 – 1h 33’)

Gio 31 gennaio, 20h30

L’ANGELO AZZURRO di Joseph Von Sternberg, con Marlene Dietrich (GER 1930 -1h 44’)

Lun 4 febbraio, 20h30

CASABLANCA di Michael Curtiz, con Ingrid Bergman ( USA 1942 – 1h 42’)

Lun 11 febbraio, 20h30

NOTORIUS-L’AMANTE PERDUTA di Alfred Hitchcock, con Ingrid Bergman (USA 1946 – 1h 41’)

Lun 18 febbraio, 20h30

ANGELI CON LA PISTOLA di Frank Capra, con Bette Davis (USA 1961 – 2h 15’)

Lun 25 febbraio, 20h30

LO SCOPONE SCIENTIFICO di Luigi Comencini, con Bette Davis (ITA 1971 – 1h 56’)

Lun 4 marzo, 20h30

A QUALCUNO PIACE CALDO di Billy Wilder, con Marilyn Monroe (USA 1959 – 2h 00’)

Lun 11 marzo, 20h30

GLI SPOSTATI di John Huston, con Marilyn Monroe (USA 1961 – 2h 00’)

Lun 18 marzo, 20h30

L’UOMO OMBRA di Woody Van Dyke, con Myrna Loy (USA 1934 – 1h 33’)

Lun 25 marzo, 20h30

L’INTRAPRENDENTE SIGNOR DICK di Irving Reis, con Myrna Loy (USA 1947 – 1h 35’)

L’intera rassegna può essere seguita su:

www.lameziasummertime.it

https://www.facebook.com/lameziasummertime/