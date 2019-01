Filcams Cgil Calabria, Giuseppe Valentino eletto nuovo segretario regionale

Condividi

Passaggio di consegne, questa mattina, nella Filcams Cgil Calabria: Giuseppe Valentino è stato eletto nuovo segretario della categoria regionale, succedendo, così, a Luigi Scarnati.

L’elezione è avvenuta alla presenza della segretaria nazionale della Filcams Cgil, Maria Grazia Gabrielli, e del segretario generale della Cgil Calabria Angelo Sposato. Ed è stata proprio la segretaria nazionale della Filcams, Maria Grazia Gabrielli, ad avanzare la proposta di Giuseppe Valentino, nella sua qualità di centro regolatore: «Il compagno Giuseppe Valentino – ha affermato davanti alla platea del comitato direttivo regionale – rappresenta un patrimonio che può essere messo a disposizione della categoria ed arricchirla. Chi lo ha preceduto ha fatto crescere questa categoria, dando ottimi risultati. Ma il cambiamento non deve essere un timore. E’ una diversità che può portare in se elementi positivi e nuove possibilità di miglioramento e crescita, per svolgere il ruolo di rappresentanza dei lavoratori. L’eredità che riceve Giuseppe è quella di un gruppo dirigente coeso e consolidato, che potrà essere il giusto mix tra continuità e novità». Anche il saluto di Luigi Scarnati ha voluto essere un messaggio di buon lavoro al neo eletto: «La Filcams è stata per me una esperienza significativa che, a tutti i livelli, mi ha fatto crescere come dirigente sindacale. E un buon dirigente sindacale si misura sulle sue competenze e la sua capacità di sedere al tavolo delle trattative e riuscire ad ottenere tutele, diritti e garanzie per i lavoratori. Esco in punta di piedi per lasciare il posto ad un giovane che saprà sicuramente dare molto a questa categoria. A lui, mi sento di dare un solo consiglio: lavora con correttezza, sincerità e fai squadra, per far crescere sempre più il sostegno ai lavoratori». Analogamente, anche il nuovo segretario della Filcams Calabria, Giuseppe Valentino, ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento per la sua proposta, presentando le sue linee programmatiche: «Voglio rivolgere un particolare saluto e ringraziamento a Luigi Scarnati per quanto fatto ed anche per l’aiuto che ha dato per questo particolare passaggio. Cosi come voglio ringraziare anche tutti i compagni e le compagne, oggi qui presenti, ed i centri regolatori per aver avanzato la mia proposta. La Filcams Cgil Calabria è una categoria importante per dimensioni e peso, al cui interno si trovano grandi qualità umane e politiche che mi onorerò di rappresentare. Il nostro lavoro in Calabria non è facile. La nostra gente subisce quotidianamente il ricatto del lavoro, povero e squalificato. Credo, però, che la nostra organizzazione, sperimentando anche pratiche nuove e collettive, possa svolgere il proprio ruolo di rappresentanza e tutela dei lavoratori. E’ tempo di guardare avanti, con il sostegno di tutto il gruppo dirigente, mettendo in campo un progetto politico collettivo».