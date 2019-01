Federazione Italiana Cuochi in Australia, lo chef Isabella nominato Vice Segretario

Condividi

Grande gioia e soddisfazione per i Calabresi in Australia: lo chef Sandro Isabella è stato nominato Vice Segretario nazionale, con delega alle attività sociali, della Federazione Italiana Cuochi in Australia.

Si tratta di un traguardo importante che corona il lavoro svolto con impegno e dedizione, in tutti questi anni, dallo chef Calabrese.

La nomina di Isabella, già presidente della delegazione dell’Accademia delle tradizioni Calabresi e Ambasciatore del Menu Tipico Lametino nella terra dei canguri, è stata fortemente voluta dal Presidente della delegazione Australiana della FIC, lo chef Tony Sapia.

“Sono onorato – spiega il neo vice Segretario – di ricoprire questo incarico di prestigio che, nel contempo, ovviamente, comporta anche una grande responsabilità.

Mi metterò immediatamente a lavorare a stretto contatto con tutto il direttivo e i soci, assicurando sin da adesso il mio impegno e la mia partecipazione attiva, cercando di essere un punto di riferimento per tutti gli iscritti.”