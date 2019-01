Dal Magna Graecia Film Festival a Sanremo: Anna Ferzetti

Condividi

«Apprendo con grande orgoglio la notizia della conduzione di Anna Ferzetti, madrina della quindicesima edizione del Magna Graecia Film Festival, al Primafestival, la striscia quotidiana che dal 5 al 9 febbraio anticiperà, per la prima volta in diretta dal red carpet del Teatro Ariston, il sessantanovesimo Festival di Sanremo». È quanto sostiene Gianvito Casadonte – fondatore e direttore artistico del festival cinematografico che dal 2003 affascina il pubblico della costa ionica calabrese con i grandi volti del cinema nazionale e internazionale – in seguito alla dichiarazione del vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo nel corso del pre-ascolto dei 24 brani in gara. «Non posso che condividere – aggiunge Casadonte – la scelta di Claudio Baglioni (quest’anno direttore artistico della kermesse musicale per la seconda volta, ndr). Anna Ferzetti, che condurrà la striscia di cinque minuti con l’attore Simone Montedoro, è una grande attrice di cinema e teatro; per noi è stato un onore averla come madrina di un festival che da anni si impegna nella diffusione della buona cultura cinematografica. Un grosso in bocca al lupo per un’esperienza che si rivelerà certamente straordinaria».