Contemporanea e Testuali parole: doppio appuntamento al TIP Teatro di Lamezia Terme

Mercoledì 30 gennaio 2019 parte l’avventura del secondo ciclo di Impressioni Mobili. Il primo degli incontri previsti è dedicato allo scrittore Edgar Lee Masters e a un laboratorio di scrittura partecipata.

Lamezia Terme. Open Space – Associazione culturale presenta il primo appuntamento della rassegna Contemporanea. L’incontro si terrà il prossimo mercoledì 30 gennaio dalle 15.30 al TIP Teatro (via Aspromonte). A seguire, con inizio previsto per le 16.00 e sempre nella stessa sede, ci sarà Testuali parole, il workshop di scrittura partecipata a cura di Manifest.

Contemporanea

Tra reading a microfono aperto e il consueto excursus storico su vita e opere ricostruito con testi, immagini e video, il pomeriggio di Contemporanea sarà dedicato alla scoperta del poeta statunitense Edgar Lee Masters.

Edgar Lee Masters

Nato il 23 agosto 1869 a Garnett nel Kansas, Edgar Lee Masters trascorse l’infanzia a Petersburg in seno a una famiglia di tradizione puritana. Fu proprio il cimitero della cittadina del Menard, l’Oakland o Oak Hills, a ispirare la sua opera più importante, ossia l’Antologia di Spoon River (e la successiva Nuova antologia). Completati gli studi di diritto, il giovane E. L. Masters rimase a lavorare nello studio paterno a Lewistown. Ben presto il richiamo letterario fu forte al punto da spingerlo a lasciare i genitori nel 1891 alla volta di Chicago dove provò a realizzare il sogno di divenire scrittore. L’Antologia di Spoon River vide la luce nel 1914 quando fu pubblicata puntata sul Reedy’s Mirror e poi in volume l’anno successivo. Il successo fu fulmineo ma non durò a lungo e non coinvolse le opere successive. Il 15 marzo del 1950 E. L. Masters morì povero e solo in Pensylvania, nell’ospedale di Melrose Park.

Workshop Testuali parole

I laboratori si terranno in collaborazione e in parallelo con Contemporanea, gli incontri sulla letteratura a cura di Open Space. Durante gli appuntamenti si proverà a confrontarsi dal punto di vista pratico con le poetiche e gli stili dei vari autori sui quali, di volta in volta, Open Space concentrerà un sintetico focus storico-letterario. Senza nessuna pretesa di esaustività o di completezza, giocheremo tutti insieme con le parole e con la scrittura, con la poesia e con la prosa, con l’unico obiettivo di “mettere alla prova”, grazie a grandi classici della letteratura contemporanea, il proprio bagaglio di creatività e immaginazione.

Per il workshop è consigliata la prenotazione a info@manifestblog.it o con un messaggio sulla pagina Facebook Manifest.

Contemporanea, Testuali paroli e Impressioni mobili

La rassegna letteraria Contemporanea e Testuali parole sono parte integrante di Impressioni mobili, il progetto di Open Space – Associazione culturale tra i vincitori nell’ambito del Bando eventi culturali 2018 della Regione Calabria. Il progetto è cofinanziato dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Attività Culturali Bando Eventi 2018 Azione 1 Valorizzazione del sistema dei beni culturali e ambientali – Tipologia 1.3 Eventi Innovativi – Fondi PAC 2014-2020.