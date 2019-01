Catanzaro, il 25 e il 26 gennaio “Giornate reumatologiche della Calabria centrale”

Condividi

Le malattie reumatiche colpiscono oltre 5 milioni di italiani ed il numero di casi è progressivamente crescente. Le Giornate reumatologiche della Calabria centrale nascono come un ciclo di eventi a cadenza annuale finalizzati ad affrontare in maniera multidisciplinare argomenti emergenti della gestione del paziente reumatico che travalicano il controllo dell’attività di malattia per sconfinare nelle comorbidità, nella safety e nella gestione della complessità.

Ed è anche questa la mission scientifica della due giorni, promossa dall´Associazione Calabrese per la Ricerca in reumatologia, presieduta dal Dott. Francesco Ursini, che si terrà il 25 e 26 gennaio prossimi a Catanzaro, nella sala conferenze dell´Hotel Perla del Porto.

Il pool di professionisti chiamati a relazionare affronteranno, ciascuno secondo le specifiche competenze mediche, alcuni topic chiave come il ruolo delle vaccinazioni, gli aspetti cardiopolmonari, la medicina di genere, l’utilizzo dei nuovi farmaci e la gestione delle complicanze nei pazienti che presentano malattie reumatiche croniche.

Sono previsti 7 crediti ECM. Medici, Farmacisti, Infermieri, Podologi,Tecnici di radiologia medica, Fisioterapisti, Assistenti sanitari, Tecnici ortopedici.

PROGRAMMA

VENERDI, 25 GENNAIO 2019

14:00 INTRODUZIONE AL CONVEGNO E SALUTI ISTITUZIONALI

Introduzione

Dr. Giuseppe Muccari, Responsabile scientifico

Saluti istituzionali

Dr. Vincenzo Antonio Ciconte, Presidente OMCEO Catanzaro

Dr. Enrico Ciliberto, Presidente OMCEO Crotone

Dr. Maglia Antonino, Presidente OMCEO Vibo Valentia

Dr. Giuseppe Varrina, Segretario FIMMG Calabria

Dr. Francesco Ursini, Delegato Regionale Società Italiana di Reumatologia (SIR) – Sezione Calabria

Sessione I

Moderatori: Dr. Giuseppe Muccari, Dr. Francesco Ursini

14:30 – 15:00 Lettura introduttiva: In salute e in malattia: il microbiota nelle malattie autoimmuni.

Prof. Roberto De Giorgio

Relatori:

15:00 – 15:20 Diagnostica e terapia dell’ipertensione polmonare nelle malattie autoimmuni. Dr. Marco Vatrano

15:20 – 15:40 La vaccinazione nel malato reumatico: stato dell’arte e prospettive. Dr. Domenico Olivo

15:40 – 16:00 Discussione

16:00 – 16:30 *** Coffee break ***

Sessione II: MEDICINA DI GENERE IN REUMATOLOGIA – IN COLLABORAZIONE CON AIDM

Moderatori: Dr.ssa Antonietta Accoti, Dr.ssa Maria Cirillo

Relatori:

16.30 – 16.50 La medicina di genere: definizione ed aspetti normativi. Dr.ssa Caterina Ermio

16-50 – 17.10 La medicina di genere in reumatologia. Dr.ssa Giuseppa Pagano Mariano

17.10 – 17.30 Utilizzo dei farmaci biologici in gravidanza. Dr.ssa Roberta Pellegrini

17.30 – 17.50 Problematiche ginecologiche ed ostetriche in reumatologia. Dr.ssa Laura Andreoli

17.50 – 18.10 Discussione

18.10 – 18.40 Lettura Conclusiva della prima giornata: Infiammazione e disfunzione vascolare

Prof. Francesco Mattace Raso

SABATO, 26 GENNAIO 2019

Sessione I

Moderatori: Dr. Maurizio Caminiti, Dr. Pietro Gigliotti

Relatori:

09.00 – 09.20 Medicina personalizzata nell’artrite reumatoide. Dr. Piero Ruscitti

09.20 – 09.40 Nuovi farmaci nell’artrite reumatoide. Dr. Francesco Ursini

09.40 – 10.00 Nuovi farmaci nelle spondiloartriti e nell’artrite psoriasica. Dr. Salvatore D’Angelo

10.00 – 10:20 Coinvolgimento articolare in pazienti con PsA: il ruolo della PDE4. Dr. Ennio Giulio Favalli

10.20 – 10.40 Discussione

10.40-11.10 *** Coffee break ***

Sessione II

Moderatori: Dr. Giuseppe Varcasia, Dr. Massimo L’Andolina

11.10 – 11.30 Inquadramento e trattamento delle ulcere sclerodermiche. Dr.ssa Rosella Cimino

11:30 – 11:50 Trattamento medico-chirurgico dell’algodistrofia. Dr. Bruno Iannò

11:50 – 12:10 Discussione

12:10 – 12:30 Lettura conclusiva: Intestitial Pneumonitis with Autoimmune Features (IPAF). Prof. Clodoveo Ferri

12:30 *** Chiusura dei lavori e lunch ***