Casa: in Calabria il 2018 si è chiuso con ulteriore calo prezzi immobili in vendita

Il 2018 del mattone calabrese non si è chiuso con segnali particolarmente incoraggianti, almeno per ciò che riguarda i numeri relativi alla regione. Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it(https://www.immobiliare.it) che ha rilevato i dati di dicembre 2018 e li ha confrontati con quelli dello stesso mese del 2017, il prezzo medio per comprare casa in Calabria si è attestato a 1.007 euro al metro quadro, cifra scesa dell’1,7% in un anno. Sono più vicini alla stabilità i canoni di locazione, con una variazione positiva dello 0,7% su base annua.

Guardando alle cinque città capoluogo di provincia, la più in salute per il mercato immobiliare risulta essere Crotone: qui i prezzi richiesti da chi vende casa si confermano i più cari della regione (1.130 euro/mq) e risultano stabilida un anno; inoltre, a testimonianza del trend positivo che sta caratterizzando il mattone crotonese, i costi medi dei canoni di locazione risultano aumentati del 13,1% in dodici mesi.

Reggio Calabriaè protagonista del record opposto, quello negativo, che le è costato un 2018 chiuso con un calo del 7,6% dei prezzi richiesti per la vendita(la media di 928 euro al metro quadro è anche la più bassa fra le città) e una perdita del 10,2% per quanto riguarda i costi degli affitti.

Sul fronte affitti Reggio Calabria è l’unica città che, nell’anno, ha visto scendere i prezzi: a Catanzaroi canoni sono saliti del 10,7% in un anno, +8,1% è la variazione registrata a Vibo Valentiae +5,4% quella di Cosenza.

Di contro, su base annua, tutte le città hanno visto ridursi i valori medi delle abitazioni residenziali in vendita: a Cosenza i prezzi medi hanno perso il 5,6%mentre aCatanzaro e Vibo Valentia si sono rilevati cali annui di poco superiori al 4%.