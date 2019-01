Cade dal tetto mentre pulisce la canna fumaria. Grave 67enne

Condividi

Si trova ricoverato in gravi condizioni un uomo di 67 anni, C.L., di Gasponi, frazione del comune di Drapia, che questa mattina è caduto dal tetto della propria abitazione mentre era intento ad effettuare la pulizia della canna fumaria.

Per cause in corso di accertamento, il pensionato ha perso l’equilibrio e, dopo un volo di alcuni metri, è caduto rovinosamente sul terreno riportando un trauma cranio-facciale.

Sul posto è atterrato l’elicottero da Lamezia che ha trasportato il paziente all’ospedale di Catanzaro, nel reparto di Rianimazione.