Anche in Calabria “La Spesa per Tutti” Todis con Chef Rubio

Il 2019 è un anno speciale per TODIS: compie 20 anni. Tra le tante iniziative del marchio italiano ne spicca una: “La Spesa per Tutti”. Ogni cliente potrà scegliere di donare prodotti alimentari e non, che verranno consegnati direttamente ai volontari della COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO, presenti all’esterno di tutti i punti vendita, per essere poi distribuiti ai più bisognosi.

“La Spesa per Tutti” unisce tre interlocutori impegnati sul fronte della solidarietà da sempre: TODIS, CHEF RUBIO e la COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO.

L’iniziativa sarà attiva a rotazione per tutto il 2019, negli oltre 230 punti vendita TODIS, presenti nelle regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.

“Un aiuto concreto a chi non può permettersi di acquistare beni di prima necessità.”

Il 2019 si inaugura con “La Spesa per Tutti”, iniziando dal 26 Gennaio, in concomitanza con la Giornata Nazionale contro lo Spreco Alimentare.

“Più della metà degli Italiani gettano del cibo ancora buono almeno una volta al mese, sostieni le giornate di raccolta per sensibilizzare e combattere le eccedenze che altrimenti finirebbero nella spazzatura.”

“CHI MAGNA DA SOLO SE STROZZA!”

Ricorda: TODIS, CHEF RUBIO e la COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO ti aspettano per aiutare i più bisognosi!

