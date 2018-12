Ryanair conferma il proprio interesse per Crotone e per la Calabria

Condividi

Presso la sede della Giunta regionale, il Presidente Mario Oliverio ha ricevuto il dott. John F. Alborante, responsabile vendite e marketing di Ryanair, con il quale ha svolto un esame dei progetti di espansione delle attività volative della compagnia in Calabria.

Mr. Alborante ha ribadito l’interesse per lo scalo aeroportuale di Crotone ed, in particolare, ha informato sull’avvenuto avvio della prenotazione dei voli per le corse già schedulate per la prossima stagione estiva: il volo per Norimberga per due volte a settimana, per Bologna 3 volte a settimana e il volo per Milano-Bergamo che diventa giornaliero. Mr. Alborante ha anche confermato il suo interesse per lo scalo di Reggio Calabria.

Il Presidente Mario Oliverio ha espresso la sua soddisfazione per “il completamento del mosaico che, tassello dietro tassello, sta portando il sistema aeroportuale calabrese in una condizione di struttura importante per l’accesso da e per la Calabria. Ho ereditato una situazione di sfascio gestionale e di decadenza strutturale del sistema e il fallimento di società di servizio di Reggio Calabria e Crotone.. Già ora possiamo registrare una netta inversione di tendenza, un aumento complessivo di voli e passeggeri.

La Calabria sta diventando una regione più attrattiva e appetibile e il trasporto aereo sarà sempre di più una infrastruttura strategica”.