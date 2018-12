Mostra-mercato a cura del Pizi a Palmi

Condividi

Si comunica che Lunedì prossimo, 17 Dicembre, alle ore 19.00, presso il numero civico 11 di Corso Garibaldi di Palmi ci sarà l’inaugurazione della Mostra-Mercato a cura degli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi – Indirizzo Liceo Artistico.

Alle ore 19.00 di Lunedì gli studenti, che hanno realizzato semilavorati in oro e argento con pietre dure, oggetti in ceramica, tessuti finemente lavorati e alcune sculture e dipinti, vi aspettano numerosi per dare un tocco un po’ speciale al Santo Natale che si approssima.

Volendo, con una donazione, si può portare a casa uno degli oggetti realizzati.

All’inaugurazione saranno presenti la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, i Professori e gli studenti.