Manovra, Siclari (FI): “Calpestata la democrazia e i diritti degli italiani”

Condividi

“Con il passaggio della manovra concluderanno un inter fatto di resistenze e forzature, di ritardi inaccettabili e insistenze che porteranno il paese in una situazione sempre più instabile. Quanto sta accadendo in Senato sulla Manovra non è grave, di più. Il Governo sta calpestando ogni garanzia istituzionale, violando i diritti dei cittadini sanciti dalla Costituzione. Le incertezze e le tensioni interne al Governo stanno tenendo in ostaggio i senatori e il paese solo perché sono in preda alla confusione più totale”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Marco Siclari.

“La mancanza di confronto in questo tema che rappresenta il futuro del paese è l’esatto disegno di ciò che è questo Governo: incompetente e arrogante. Non è accettabile che in Senato non venga discussa la manovra ripresentando un testo blindato e riscritto. Vogliono giocare con le sorti del paese ma noi non resteremo a guardare, anzi, continueremo a denunciare chi sta calpestando senza ritegno i diritti dei cittadini impedendo alle opposizioni di svolgere il loro ruolo”, ha concluso il senatore azzurro”.