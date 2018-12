Lsu/Lpu, Siclari in aula Senato chiede un tavolo urgente

Condividi

“Se non volete approvare il mio emendamento fatene uno voi, questa è in emergenza non una questione politica. Non può consumarsi questa ingiustizia nei confronti di 4500 lavoratori che da anni vivono di precariato. La questione venga affrontata domani stesso in un tavolo tecnico con i rappresentanti di categoria”.

Il senatore Marco Siclari interviene in aula Senato ed informa i senatori della gravità della vicenda e porta la protesta dei precari calabresi in Senato e dopo aver preso impegni con gli Lsu-Lpu ha chiesto al Governo di intervenire.

“4.500 disoccupati non troveranno mai più lavoro, ne potranno accaontentarsi eventualmente del reddito di cittadinanza che non sfamerà i loro figli”, ha concluso il senatore azzurro.