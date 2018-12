Protesta Lsu/Lpu – Bloccati i binari a Villa San Giovanni

Condividi

I lavoratori e le lavoratrici ex LSU-LPU in questo momento sono in presidio a Villa San Giovanni (RC). Queste persone attendono da vent’anni la stabilizzazione e, recentemente, la risposta delle istituzioni è stata assolutamente parziale e destinata a pochi di loro.

Dall’imbarco dei traghetti il presidio si è spostato verso la stazione ferroviaria, dove attualmente sono occupati i binari.

Il lavoro stabile, tutelato e sicuro è un diritto! Non molleremo fino a quando il Governo non risponderà alle nostre richieste.