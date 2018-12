Lamezia Terme – “Le malattie professionali: ieri, oggi e domani”

Condividi

Si svolgerà venerdì 14 dicembre p.v. dalle ore 9,00 a Lamezia Terme –Sant’Eufemia nella sala convegni della Coldiretti in via Massimo D’Antona,2 un importante seminario organizzato in sinergia dal patronato Epaca Coldiretti e la Direzione Regionale dell’Inail.

“Le malattie professionali: ieri, oggi e domani” con un focus sul tema delle “Tecnopatie osteoarticolari in agricoltura – tra la prevenzione e l’indennizzo”.

Un particolare momento di confronto tra specialisti, operatori e agricoltori, con una speciale attenzione rivolta all’aumento di queste patologie nel mondo del lavoro agricolo. Il patronato Epaca-Coldiretti grazie alla fitta rete regionale, è in prima linea nell’assistenza, consulenza e informazione anche in questo specifico campo dove i danni da lavoro sono riconosciuti e indennizzati dall’Inail sotto forma di danno biologico o rendita vitalizia. Ci sarà concretamente da parte di autorevoli specialisti dell’Inail, in particolare dirigenti medici dell’Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro , la disamina delle malattie più comuni e non mancheranno esempi virtuosi di prevenzione adottati dalle aziende agricole. Sono previsti nel programma gli interventi del presidente regionale Coldiretti Calabria, Franco Aceto, del direttore regionale Coldiretti Calabria, Francesco Cosentini, del direttore regionale Inail Calabria, Caterina Crupi, dei dirigenti medici Inail della sovrintendenza sanitaria regionale e della sede di Catanzaro, dei funzionari amministrativi dell’ufficio attività istituzionali, di medici del Patronato Epaca e medici del lavoro. Il seminario è aperto a tutti.