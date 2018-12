In Calabria per la fine dell’anno venti forti e mareggiate

Venti di burrasca in arrivo per le ultime ore dell’anno. La vigilia di Capodanno sarà in Calabria all’insegna dell’instabilità e riguarderà soprattutto un brusco calo delle temperature e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

La protezione Civile ha infatti diramato un’allerta gialla su alcune zone a rischio della regione. Per quanto le piogge diminuiranno, nei primi giorni del 2019 si continuerà però ad assistere anche ad un ulteriore incremento di aria fredda con rovesci su Calabria ionica e Sicilia settentrionale. Si favorirà infatti l’ingresso di impetuosi venti di Tramontana e Bora che si concentreranno soprattutto nella prima settimana di gennaio.