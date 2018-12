Da tutta la Calabria per mostra “Leonardo Da Vinci: gli strumenti di un genio”

Condividi

Sono oltre duecento le scolaresche provenienti da tutta la Calabria in visita alla mostra “Leonardo Da Vinci: Gli strumenti di un genio” in corso fino al 20 gennaio nella palazzina ex Stac, in Piazza Matteotti a Catanzaro, promossa dalla Rete Museale Regionale As.Ar.P. in occasione delle celebrazioni ufficiali del Cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci.

Un evento in esclusiva nazionale che è arrivato nella città Capoluogo, grazie alla direzione artistica di Sergio Basile, dopo il successo già registrato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze.

Gli strumenti esposti sono stati realizzati dal maestro liutaio ebanista Michele Sangineto, di origine calabrese, ispirati agli antichi bozzetti disegnati da Leonardo e contenuti nel Codice Atlantico e in quello di Madrid. L’Organo di Carta, la Lira da braccio, la Viola organista e la Pira a vento continuo sono alcuni degli esemplari che il pubblico potrà ammirare dal vivo e che sono al centro anche di un documentario prodotto da Sky, di imminente uscita, e del film Leonardo 500 che sarà presentato in anteprima nel prossimo mese di febbraio. Il progetto della Rete As.Ar.P sarà poi presentato anche in forma itinerante con tappe già fissate a Cosenza, Reggio Calabria e Palermo.

L’esposizione si caratterizza, dunque, per l’efficace sintesi tra musica e pittura con l’obiettivo di ripercorrere i fasti dell’antica liuteria italiana, medievale e rinascimentale e celebrare anche altri artisti di punta nel panorama nazionale e internazionale, da Gaudenzio Ferrari a Piero di Cosimo, da Giorgione a Filippino Lippi, da Simone Martini a Jan van Eyck. Gli strumenti venivano, infatti, suonati dagli stessi grandi maestri dell’arte pittorica, a loro volta abili progettisti, musici e colti intrattenitori presso le maggiori corti italiche ed europee. Nelle sale dell’ex Stac possono essere visitate anche le esposizioni “Calabria antica in miniatura”, giunta alla seconda edizione, e la XV Mostra Europea del Presepe con le più prestigiose creazioni con le più pregiate e suggestive opere realizzate da famosi maestri di bottega calabresi, nazionali ed internazionali.

La mostra potrà essere visitata tutti i giorni, dalle 17 alle 20.30, e anche in fascia mattutina nei giorni festivi.