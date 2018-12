Concluse le manifestazioni del Natale di Ardore

Condividi

Si sono concluse con l’esibizione in p.zza Dante del trio acustico “poesia marginale” le manifestazioni natalizie organizzate dalle no-profit locali: Anas Italia, Caritas, SaperArte e Orme di Cultura.

In una serata fredda ma accogliente, la piazza ardorese si è lentamente riempita grazie al mix di attività realizzate: i consueti animatori de “il paese dei balocchi” con palloncini, musica e truccabimbi; lo stand gastronomico de “i panini di sasà”; l’attività dell’associazione “Orme di Cultura”, che ha colto l’occasione per donare un cesto di derrate alimentari ciascuno a circa 40 famiglie di immigrati residenti in paese, in segno di amore e accoglienza; ed infine il trio musicale composto dai giovani paesani Antonio, Bruno e Manuel che con la loro musica elegante e di qualità hanno emozionato i presenti.