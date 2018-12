Concerto di Capodanno a Cinquefrondi

Condividi

Il giorno di Capodanno alle ore 18.00 nella splendida Piazza della Repubblica si terrà un bellissimo concerto dedicato ai “Diritti ed alla Solidarietà Sociale”.

Il grande evento che vedrà sul palco, artisti del calibro di Kento e Mad Simon from Kalafro, è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla Città Metropolitana. In particolare il Vicesindaco Riccardo Mauro, ha voluto con questo evento dimostrare la vicinanza al Sindaco Conia ed alla comunità Cinquefrondese dopo i gravi fatti accaduti. Non sarà un semplice concerto, ma un evento per raccogliere nella piazza di Cinquefrondi tutte le persone e le associazioni che credono nei diritti di e per tutte e tutti.

Durante lo spettacolo il Sindaco Conia, insieme alla sua squadra, interverranno per augurare Buon Anno e per annunciare i progetti che a breve termine si porteranno a conclusione.

A pochi passi dal concerto, inoltre, si potrà visitare la suggestiva “Via dei Presepi” che già a Natale ha attirato tanti visitatori da tutti i comuni vicinori.

Tutto pronto dunque per brindare tutti insieme e iniziare il nuovo anno ribadendo con forza l’opposizione della Calabria vera e pulita ad ogni forma di violenza e di criminalità organizzata e contemporaneamente per rivendicare giustizia sociale e diritti, tutto questo unendo l’arte e la musica e un sano divertimento.