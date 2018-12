Coldiretti ultimi giorni prima del Natale, iniziative e solidarietà

Condividi

Da oggi fino a domenica 23 dicembre è allestito a Rende (CS) in Piazza Unità d’Italia il mercato “Natale con Campagna Amica” con degustazione e vendita di prodotti tipici a cura delle aziende agricole di Campagna Amica.

Il mercato – riferisce Mario Ambrogio responsabile Regionale di Campagna Amica Coldiretti – è ricco di eventi e degustazioni ma anche di momenti e gesti di solidarietà. Infatti nella giornata di domenica il ricavato dalla vendita dei cestini di clementine, servirà alla raccolta fondi per la popolazione di località “Thurio” del comune di Corigliano Calabro colpita duramente nelle scorse settimane dall’esondazione del fiume Crati che ha provocato l’allagamento di agrumeti e la perdita di oltre mille capi di bestiame. Una iniziativa che irrobustisce quella “regala una pecora” che Coldiretti ha lanciato all’indomani dell’alluvione e che sta ottenendo tante adesioni. Sono giorni decisivi – afferma Coldiretti – per completare i menu dei pranzi e cenoni delle feste e imbandire le tavole con i prodotti tipici e tradizionali a Kmzero facendo gli acquisti direttamente dai produttori. Si conferma anche – precisa la Coldiretti – una spinta verso regali e acquisti utili che immediatamente possono essere degustati per la gioia di grandi e piccoli con una predilezione a scegliere prodotti enogastronomici Made in Calabria anche per aiutare l’economia e garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa. Il Natale dopotutto, oltre ad essere una straordinaria festa di grandi valori religiosi, è l’occasione per riscoprire i gusti ed i profumi della tradizione locale. “Come tendenza – riferisce ancora Ambrogio – stiamo riscontrando in tutti i punti vendita e botteghe di Campagna Amica e nei mercati una grande richiesta, soprattutto da fuori Calabria ad acquistare e regalare prodotti dal gusto piccante”. Insomma il piccante va di moda!