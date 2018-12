Catanzaro – Denunciato un 39enne dopo un inseguimento

Condividi

Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, 14 dicembre 2018, durante un servizio di vigilanza stradale, personale della Sezione Polizia Stradale di Catanzaro, nei pressi dell’incrocio semaforico di via Lucrezia della Valle, notava un veicolo, con alla guida un soggetto di sesso maschile, procedere a velocità elevatissima compiendo manovre azzardate.

Gli Agenti immediatamente invertivano il senso di marcia, ed azionando i segnali acustici e luminosi, raggiungevano l’autovettura sulla S.P. 48 (quartiere Germaneto), dopo vari minuti di inseguimento e diversi tentativi di speronamento da parte del conducente.

Nel corso del controllo, all’interno del veicolo veniva rinvenuta una busta di plastica di colore bianco con all’interno una sostanza, presunta stupefacente, che veniva recuperata e successivamente sottoposta ad analisi di laboratorio da parte di personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Catanzaro. L’esito identificava la sostanza verosimilmente in “eroina” e del peso lordo di 0,16 grammi.

All’uomo, identificato per P.V. di anni 39, residente a Girifalco, veniva contestata la violazione amministrativa prevista dal Testo Unico in materia di stupefacenti, altresì veniva denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per inosservanza del foglio di via obbligatorio, in quanto, a suo carico era stato emesso, a partire dal 25 maggio del 2018, un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Catanzaro per tre anni.