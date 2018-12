Anche in Calabria si festeggiano i 70 anni di Confagricoltura

Condividi

Nel 2019 Confagricoltura celebrerà i 70 anni dalla costituzione, si tratta di un avvenimento importante e per il quale è previsto un lungo elenco di iniziative.

Per il Presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, “i settant’anni della nostra organizzazione di rappresentanza costituiscono il punto di arrivo di un lungo percorso che ci ha visto impegnati al fianco di quelle imprese agricole capaci di rendere il nostro sistema agroalimentare un asset determinante e strategico per i destini dell’Italia.

Allo stesso tempo – aggiunge Statti – le celebrazioni costituiranno il punto di partenza per un impegno che sarà, certamente, ancora più forte, determinato ed all’insegna di quelle parole d’ordine che caratterizzano Confagricoltura.

Mi riferisco all’innovazione, all’internazionalizzazione, alla capacità di quelle imprese agricole che producono cibo, tutelano l’identità, promuovono e veicolano il territorio, garantiscono reddito ed occupazione, forniscono un numero di servizi in costante crescita.

70 anni di impegno sindacale sono una eredità importante ed oggi più che mai siamo impegnati a rappresentare un’agricoltura radicalmente mutata, con nuove esigenze e sempre più ambiziose prospettive.

Le celebrazioni – prosegue Statti – sono già iniziate con la concretezza a cui tanto teniamo, ed in particolare con la firma – alla presenza del Ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio, di un protocollo d’intesa con l’Ambasciata d’Israele in Italia all’insegna della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica.

Confagricoltura Calabria ha partecipato con convinzione anche perché per la nostra regione i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo sono e saranno sempre di più un punto di riferimento a cui guardare in termini di mercato, competizione, tecniche produttive, strategie di crescita.

Israele, in particolare, è considerata come uno dei Paesi più avanzati le tecniche introdotte nell’agricoltura, pensiamo ad esempio alla ricerca ed ai risultati ottenuti nello sfruttamento e nel razionale utilizzo delle acque per l’irrigazione, nell’allevamento, nello sviluppo e nella produzione di sementi, nell’agro-tecnologia, nell’ingegneria meccanica, nell’agricoltura di precisione.

D’altro canto, conclude Statti, si tratta di un Paese che vanta un centro di ricerca applicata nel settore agricolo e delle scienze ambientali che è uno dei più rinomati al mondo.

Il protocollo d’intesa – firmato dal Presidente Nazionale Massimiliano Giansanti e dall’Ambasciatore d’Israele Ofer Sachs – prevede di promuovere l’informazione e la formazione degli imprenditori agricoli associati a Confagricoltura sui moderni risultati della ricerca realizzata in Israele per il settore agricolo.

Come federazione regionale saremo in prima linea nel valorizzare e cogliere tutte le opportunità di questo accordo perché sono molte le affinità e le difficoltà territoriali e produttive che ci avvicinano ad Israele”