Oliverio in Canada, un viaggio ricco di incontri e opportunità

Un programma intenso e ricco di iniziative ha visto coinvolti a Toronto il presidente della Giunta della Regione Calabria Mario Oliverio e il consigliere regionale Orlandino Greco.

Dopo una lunga intervista alla Cinn Radio e alle tv italiane in Canada, Oliverio e Greco hanno partecipato a Toronto all’evento di beneficenza “Una Serata in Calabria” organizzata dalla CBO, associazione di calabresi molto attiva nel volontariato sociale. Scopo della serata: una raccolta fondi per la costruzione di un nuovo centro di assistenza per gli anziani non autosufficienti. Un evento che ha visto la partecipazione di importanti esponenti del mondo dell’imprenditoria e delle istituzioni canadesi e che ha dimostrato, ancora una volta, quanto sia grande il senso di solidarietà delle comunità calabresi.

Oliverio e Greco hanno evidenziato l’importanza del lavoro svolto dai consultori, dalle associazioni e dalle federazioni calabresi dell’Ontario che, attraverso un attivismo continuo, hanno contribuito in maniera significativa alla costruzione di nuovi rapporti istituzionali ed economici tra la Calabria e il Canada.

In questo stesso contesto, s’inquadra anche l’incontro promosso dall’istituto bancario Credit Union che ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori canadesi.

Durante la visita, il Presidente Oliverio ha evidenziato le opportunità di investimenti favoriti dalla ZES e le enormi potenzialità delle eccellenze dell’agroalimentari calabresi, i cui prodotti, anche grazie ai progetti di settore promossi dalla Regione, saranno inseriti sul mercato canadese.

Molto interesse hanno suscitato le politiche che la Regione sta mettendo in campo per favorire il turismo di ritorno e offrire alle nuove generazioni di origine calabrese di conoscere, scoprire e promuovere le tradizioni e la cultura della Calabria.

Sono intervenuti all’incontro, tra gli altri, il Console Italiano a Toronto Eugenio Sgrò, il presidente della Camera di Commercio italiana in Ontario Patrick Pelliccione, il direttore Corrado Paina ed il padrone di casa, presidente di Credit Union Fausto Gaudio.

Il viaggio del presidente Oliverio e del consigliere Greco si è concluso con l’incontro delle numerose associazioni dei calabresi in Canada.

Durante la riunione sono state presentate le numerose iniziative messe in campo dalla Regione per accrescere l’attrattività turistica, il potenziale economico e il quadro imprenditoriale calabrese attraverso una contaminazione culturale continua con le comunità di calabresi nel mondo.

Corsi di lingua e cultura calabrese per i figli dei calabresi lontani dalla Calabria; finanziamenti alle camere di commercio nel mondo per incentivare la promozione dei prodotti calabresi; patrocinio di importanti iniziative promosse associazioni e federazioni nel mondo; contributi per voli e soggiorni per gruppi di turisti: sono solo alcuni degli interventi della Regione finalizzati a stabilire un rapporto continuo con le comunità di calabresi all’estero, favorire l’incremento dell’export e promuovere nuovi rapporti istituzionali.

La Calabria, dopo anni di anonimato, è finalmente una regione in grado di presentarsi al mondo con credibilità e lungimiranza.

Un risultato raggiunto grazie ad una reale sinergia tra la Regione, la Consulta, gli imprenditori, le università e le associazioni dei calabresi.

Un cerchio istituzionale in grado di generare una crescita continua per la Calabria in Italia e nel mondo.