Maltempo in Calabria, arriva la Presidente del Senato

Maria Elisabetta Alberti Casellati è attesa lunedì in Calabria per visitare le zone colpite dal maltempo che ha interessato la Regione e terrà una conferenza stampa a Lamezia Terme.

Un modo per manifestare la propria vicinanza ad una zona, per l’ennesima volta, devastata da fenomeni atmofserici e da proprie colpe come il “dissesto idrogeologico”.

La Presidente del Senato, inoltre, è nata a Rovigo 71 anni fa, ma deve il suo cognome Alberti ad una parentela con una dinastia di marchesi residenti nella zona di Pentedattilo, nel reggino. E la Calabria resta la meta preferita per le sue vacanze.