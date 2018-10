Emergenza maltempo – Gli interventi in tutta la Calabria (VIDEO)

Di seguito gli interventi di soccorso in atto per fronteggiare situazione emergenza maltempo nella regione Calabria da parte dei Vigili del Fuoco

CATANZARO

Interventi in coda n. 95 circa.

La criticità rimane sul lametino. S. Pietro Lametino prosegue la ricerca del bambino ancora disperso.

Nel comune di S. Vito sullo Ionio proseguono le operazioni di messa in sicurezza del torrente Scorzone. Evacuato un nucleo familiare di 4 persone in quanto l’abitazione era invasa da fango e detriti e pertanto inagibile.

CROTONE

Interventi in coda n. 100 circa.

I Comuni con delle criticità sono: Ciro’ M.na, Torretta di Crucoli, Strongoli, Crotone, Melissa,Petilia, Cotronei, Isola Capo Rizzato. Su Isola Capo Rizzato all’altezza della località Le Castella si sta ancora lavorando per il ripristino della viabilità sulla SS106 che attualmente risulta chiuso al transito.

Su Cotronei sono ancora in atto le operazioni per il controllo della diga per l’abbassamento del livello dell’invaso.

VIBO VALENTIA

Interventi in coda n. 60 circa.

I comuni che presentano delle criticità sono: Monterosso, Polia, S. Nicola da Crissa, Filadenfia,

Vallelonga Simbario, Serra San Bruno, Pizzoni. Frane, smottamenti, soccorso a persona, prosciugamenti e rimozioni ostacoli sulle sedi stradali.

Richiesto intervento elicottero VF per trasferimento persona in dialisi da Polia a Catanzaro.

L’intervento si è reso necessario a causa di una frana sulla S.P. che di fatto ha interrotto la viabilità.

COSENZA

La situazione al momento è relativamente ordinaria.

REGGIO CALABRIA

Interventi in coda n. 20 circa.

Criticità nei seguenti comuni: Siderno, Palmi, Gioia Tauro, Reggio Calabria. A

Sidereo causa forti raffiche di vento si è intervenuti su una abitazione interessata dal tetto divelto. A Reggio Calabria a causa del forte vento, interventi per alberi divelti e cornicioni pericolanti.