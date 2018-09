Una delegazione delle Consulte della Calabria, a Vicenza, a ‘Scuola di Regole’

Condividi

“Cittadini, non Abitanti”, ha segnato un’altra tappa importante: il progetto nazionale promosso dal Convitto Nazionale di Stato “Gaetano Filangieri” in partenariato con Democrazia nelle Regole, il Coordinamento regionale delle Consulte provinciali studentesche della Calabria e la C.P.S. di Vicenza, l’U. S.R. Calabria e l.’U. S.R. Veneto nonché la Direzione Generale dello Studente, è stato presentato alle scuole di Vicenza presso il Teatro Astra.

La giornata di sensibilizzazione, denominata “Fotogrammi di Legalità”, è stata organizzata, a conclusione di una stretta collaborazione portata avanti durante lo scorso anno scolastico dal GdL dell’ Ufficio provinciale di Vicenza, nello specifico da Nucci Schiavotto, Referente provinciale della Consulta in partenariato con la Coordinatrice delle Consulte calabresi, Franca Falduto, presente in loco con una rappresentanza delle stesse.

Nel corso della giornata, gli studenti hanno avuto la possibilità di interfacciarsi sia con esperti giuristi che con diversi esponenti della società civile, favorendo una partecipazione attiva con l’obiettivo di promuovere e favorire la sensibilizzazione verso una cittadinanza consapevole, focalizzando l’attenzione sui temi della legalità e del rispetto della convivenza civile.

Oltre alle Autorità istituzionali incontrate in sala, i 500 studenti presenti hanno potuto visitare i luoghi delle Istituzioni simulando il loro protagonismo nei ruoli di governo della città e lo hanno fatto suddivisi in gruppi tematici accompagnati dai Rappresentanti della Consulta e Studenti ed altri soci adulti dell’Associazione “Cittadini per Costituzione”, in un’efficace azione di Peer Education. Ciò ha stimolato una partecipazione pienamente consapevole ai laboratori interattivi fornendo essi stessi interessanti spunti di riflessione stimolati dall’entusiasmante intervento di Giulio Bacosi, Presidente dell’Associazione DnR e delle altre Autorità intervenute tra cui il Rettore del Convitto Filangieri di Vibo Valentia, Alberto Capria.