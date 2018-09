Torna il “Festival dell’Ospitalità” – Oggi la presentazione

Condividi

Torna il “Festival dell’Ospitalità” per cui il Turismo fatto di Tradizioni ed Ospitalità, che affonda le sue radici profonde nella Calabria più antica, diventa un modello al quale ispirarsi. Il Festival lo racconta e lo fa vivere in una 3 giorni full immersion a fine settembre (28-29 e 30), con workshop formativi e tutor che forniranno indicazioni e strategie legate al marketing territoriale per ogni settore specifico.

All’incontro, che si terrà questo pomeriggio alle ore 18.00 nella villa Comunale di Nicotera Marina, saranno presenti gli organizzatori del Festival, Francesco Biacca, fondatore di Evermind, Angelo Carchidi, tra gli ideatori della cooperativa culturale Kiwi, e Roberta Caruso, ideatrice di Home for Creativity. Prevista anche la presenza di alcuni operatori del settore che racconteranno la loro esperienza.

Il Festival, realizzato con il patrocinio dell’Agenzia nazionale del Turismo (Enit) e del Touring Club d’Italia, per il 2018 ha ricevuto il marchio Mibact per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.