SICLARI: “Ottima la partenza della riorganizzazione di Forza Italia”

Condividi

«Ottima la spinta che il presidente Berlusconi ha dato al partito, iniziata con la nomina a vicepresidente di Tajani, che sta svolgendo il suo ruolo nel migliore dei modi, e dei responsabili dei Dipartimenti del partito con a capo Galliani.

Continua, ancora, l’importante fase di riorganizzazione del Partito sul territorio in maniera seria e concreta con la nomina del nuovo commissario regionale dell’Emilia Romagna l’On. Galeazzo Bignami e delle Marche Marcello Fiori».

Così il senatore Marco Siclari di Forza Italia commenta l’input del leader Berlusconi per dare avvio alla fase riorganizzativa del partito.

«Sono state scelte figure valide e impegnate in modo assiduo all’interno del partito e soprattutto sul territorio. A Bignami e Fiori, che sono due esponenti validi e promettenti, vanno i miei migliori auguri nella consapevolezza che siamo soltanto all’inizio e che non intendiamo mollare perché questo Governo va fermato con un forte atto d’amore verso il Paese così come ha detto il presidente Tajani questa mattina, e come ha sostenuto il nostro leader Berlusconi a Fiuggi, dobbiamo mantenere alta la guardia e difendere l’Italia dall’attività politica del M5S che mira a impoverire l’intero paese».