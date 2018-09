Oliverio ospite al Bürgerfest di Berlino

Condividi

Si è aperto ieri a Berlino, nel Parco dello Schloss Bellevue, l’annuale Bürgerfest del Presidente Federale tedesco Frank-Walter Steinmeier. Alla prima delle due giornate della “festa della cittadinanza”, tra gli ospiti di riguardo il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, in questi giorni nella capitale tedesca per illustrare le potenzialità e le strategie turistiche della Calabria in un evento appositamente organizzato all’Ambasciata italiana in collaborazione con l’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), e la Deutscher Reiseverband (DRV), ovvero la Federazione del Turismo tedesca che ha deciso svolgerà in Calabria – per la prima volta in Italia, nella lunga storia di questo evento internazionale – la 68a edizione del suo prestigioso meeting annuale.

Si tratta di un legame, quello tra Germania e Italia, che si sta intrecciando in molti ambiti, primo fra tutti quello turistico, come ha sottolineato Oliverio durante la conferenza “Destination Kalabrien” parlando degli effetti che produrrà il congresso Drv che dal 10 al 14 ottobre prossimi porterà a Reggio Calabria oltre 600 operatori turistici tedeschi, tra agenzie, tour operator e compagnie aeree.

Un legame dimostrato anche dal fatto che l’Italia è Paese partner ufficiale del Bürgerfest 2018.

Nel cuore del parco di Schloss Bellevue, infatti, è sorto “Viale Italia”, un boulevard tutto italiano che, oltre a offrire uno spaccato della varietà del Paese in ambito enogastronomico, consente ai visitatori di scoprire nuovi aspetti del nostro Paese, presentandone, tra le altre cose, alcune offerte turistiche innovative e dando spazio ad alcune delle tante anime del suo grande impegno sociale.

Nel corso dell’evento, Oliverio è stato parte alla delegazione ufficiale italiana insieme al sottosegretario del Ministero degli esteri, on. Guglielmo Picchi, e all’Incaricato d’Affari dell’Ambasciata d’Italia in Germania, Alessandro Gaudiano ed ha personalmente incontrato il Presidente Steinmeier il quale ha apprezzato la presenza della Calabria a lui conosciuta.

“Sono onorato di aver ricevuto questo invito del Presidente Steinmeier– ha affermato il presidente Mario Oliverio-. Partecipare a questo evento mi ha anche consentito di stabilire relazioni importanti e molto utili anche ai fini degli scambi economici, dell’attrazione di investimenti e delle esportazioni. Ai nostri interlocutori ho avuto modo di rappresentare un messaggio positivo, di una Calabria che, soprattutto in alcuni settori, è pronta a consolidare e sviluppare relazioni economiche positive con la Germania.”