Mariarita Calvosa a capo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Mariarita Calvosa è la nuova responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. Laureata in Giurisprudenza, per dieci anni responsabile dell’Ambito territoriale di Latina, Calvosa si è sempre occupata di scuola.

“Alla dottoressa Calvosa vanno i miei migliori auguri di buon lavoro”, dichiara il Ministro Marco Bussetti che ha nominato il nuovo direttore generale dell’USR per la Calabria. “Sono certo – prosegue – che la sua lunga esperienza nell’amministrazione sarà preziosa per la scuola della Calabria alla quale saprà dare il meritato ascolto e la giusta attenzione, valorizzandone le eccellenze e coinvolgendone attivamente i protagonisti, il personale, i ragazzi, le famiglie”.